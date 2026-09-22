[Comune Palermo] Diserbo e pulizia dei marciapiedi nel quartiere Villaggio Santa Rosalia – Dichiarazione consigliere Davì (IV Circoscrizione)

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - «Chiedo un intervento immediato per il diserbo e la pulizia dei marciapiedi
nel quartiere Villaggio Santa Rosalia.
I marciapiedi sono completamente invasi dalle erbacce, al punto che in
diversi tratti i cittadini non riescono più a camminare agevolmente.
Ho già inviato diverse segnalazioni e note, ma fino a oggi non ho ricevuto
risposta. La situazione non è più sostenibile e i residenti sono esasperati.
diserbo e pulizia dei marciapiedi.
Non si può più aspettare: il quartiere ha bisogno di un intervento
immediato.
Confido che questa richiesta venga finalmente presa in considerazione».