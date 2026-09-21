IL COMUNE COMUNICA – Ricucire Bari. quartieri, mobilità e futuro: domani alla Fiera del Levante un confronto promosso dalla Consulta della mobilità sostenibile

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - "RICUCIRE BARI. QUARTIERI, MOBILITÀ E FUTURO"
DOMANI ALLA FIERA DEL LEVANTE UN CONFRONTO PROMOSSO
DALLA CONSULTA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Si terrà domani, a partire dalle 17, nello stand del Comune di Bari alla Fiera del Levante, l'incontro " Ricucire Bari. Quartieri, mobilità e futuro: un ponte ciclopedonale su Lama Balice " organizzato dalla Consulta della Mobilità Sostenibile del Comune di Bari nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità.
L'appuntamento sarà dedicato al confronto sul rapporto tra mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, ambiente e connessioni tra i quartieri della città con un approfondimento sul tema del collegamento ciclopedonale su Lama Balice.