TAVERNA DEL RE, ZINZI (LEGA): “FICO E PECORARO, BASTA RISPOSTE VAGHE. SERVONO UN CRONOPROGRAMMA E GARANZIE SULLA SICUREZZA

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - Roma, 21 set. – "Due incendi in quindici giorni tra le ecoballe di Taverna del Re. È una situazione che impone al presidente della Regione Roberto Fico e all'assessore Claudia Pecoraro di fornire risposte chiare e verificabili.
Dopo il primo rogo, le indicazioni fornite dalla Regione non hanno chiarito in modo sufficientemente preciso tempi e modalità degli interventi. Ora chiediamo di conoscere lo stato della messa in sicurezza del sito, le misure adottate per prevenire nuovi incendi e un cronoprogramma pubblico per la rimozione delle ecoballe, con scadenze e responsabilità definite.
La questione più urgente è la tutela dei cittadini e dei residenti. Occorre assicurare controlli ambientali tempestivi, comunicare i risultati dei monitoraggi e chiarire quali precauzioni siano necessarie per la popolazione. Non si può chiedere a chi vive in quest'area di attendere senza sapere quali rischi siano stati accertati e quali interventi siano in corso.
Ringrazio i Vigili del fuoco e tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento. Ma l'emergenza non può essere affrontata soltanto quando scoppiano le fiamme.
Fico e Pecoraro rendano pubblici gli atti, il calendario degli interventi e lo stato di avanzamento della rimozione. Su Taverna del Re servono fatti documentabili, tempi certi e, prima di tutto, sicurezza per le persone".
(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - Roma, 21 set. – "Due incendi in quindici giorni tra le ecoballe di Taverna del Re. È una situazione che impone al presidente della Regione Roberto Fico e all'assessore Claudia Pecoraro di fornire risposte chiare e verificabili.