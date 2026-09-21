Libia, Al-Baour a New York: confronto con un funzionario statunitense sugli sviluppi politici e l’unificazione delle istituzioni

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - Il responsabile del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo di Unità Nazionale libico, Taher Al-Baour, ha discusso a New York con un funzionario statunitense degli ultimi sviluppi della situazione politica in Libia e degli sforzi per favorire l’unificazione delle istituzioni statali.
Il colloquio si inserisce nell’intensa attività diplomatica libica a margine dell’81ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso a New York. La presenza di Al-Baour all’Assemblea e i suoi incontri bilaterali con rappresentanti di diversi Paesi risultano confermati anche dalle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri libico.
Al centro il processo politico libico
Secondo le informazioni diffuse sull’incontro, il confronto ha riguardato in particolare l’evoluzione del dossier politico libico e gli sforzi destinati a superare la persistente frammentazione delle istituzioni del Paese.
Tra i temi affrontati figura il sostegno alla tabella di marcia promossa dalla Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), nel quadro degli sforzi internazionali e libici per creare condizioni favorevoli alla stabilità e al proseguimento del processo politico.
Il dialogo si colloca in una fase caratterizzata da nuove iniziative sulla roadmap politica. In questi giorni l’UNSMIL sta infatti proseguendo le consultazioni con interlocutori libici e internazionali proprio sull’avanzamento del percorso politico.
Sicurezza, stabilità e sovranità
Al-Baour e l’interlocutore statunitense hanno inoltre affrontato le modalità attraverso le quali sostenere la sicurezza e la stabilità della Libia, due questioni strettamente connesse al percorso di riunificazione delle istituzioni.
Particolare attenzione è stata attribuita alla necessità di mantenere un coordinamento e una consultazione costanti tra Libia e Stati Uniti sui dossier di interesse comune, preservando al tempo stesso la sovranità dello Stato libico.
L’attività diplomatica di Al-Baour a New York si sta sviluppando su più fronti. Negli incontri tenuti in occasione dell’Assemblea generale, il responsabile della diplomazia libica ha discusso anche con altri interlocutori internazionali del processo politico, della sicurezza e della stabilità del Paese.
La diplomazia libica al centro dei colloqui di New York
Gli incontri a margine dell’Assemblea generale rappresentano per Tripoli un’occasione per mantenere il dossier libico al centro del confronto internazionale in una fase nella quale resta aperta la questione dell’unificazione delle istituzioni e della costruzione di un percorso politico condiviso.
Il nodo centrale rimane quello di tradurre il dialogo diplomatico e le iniziative dell’ONU in progressi concreti sul terreno, preservando l’unità e la sovranità della Libia e creando le condizioni per istituzioni nazionali unificate.