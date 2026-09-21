AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - AULA
📌 11 – Interpellanza e interrogazioni
COMMISSIONI
📌9.30_Antimafia_Audizione di Francesco Curcio, procuratore della Repubblica a Catania
📌10.30_David Rossi_Audizioni a testimonianza di Muto (imprenditore), Mingrone (MPS), Masoni (giornalista).
📌11_Transizione demografica_Francesca Filippi, dirigente medica specializzata in ostetricia e ginecologia
📌11_Covid_Carlo Brogna, direttore CranioMed Group
📌12_Attività produttive_AGCM e Confcommercio sulla capacità competitiva del sistema Italia
📌12.20_Attività produttive_Audizioni sul settore tessile
📌12.45_Affari esteri_Audizioni sul piano Mattei
📌13_Infanzia_Lesioni cerebrali e autismo, audizione Sottosegretario alla Salute Gemmato e professor Ghi
📌14_Affari esteri_Associazioni ucraine sulla situazione dei prigionieri nella Federazione russa
📌14_Affari sociali_Figura professionale del fisioterapista di comunità, audizioni
EVENTI
📌 10 – Sala della Regina – L’Italia con 1000 quotate. Centemero
📌 10 – Sala Matteotti – Sanificazione e mezzi di trasporto: mobilità salubre e sostenibile. Partecipa il segretario di Presidenza Colucci. Diretta webtv
📌 10.30 – Sala del Refettorio – Imprese italiane e sfida energetica tra geopolitica e competitività internazionale. Gusmeroli
📌 11 – Aula dei Gruppi – Presentazione della relazione annuale INAIL. Diretta webtv
📌 15 – Sala del Refettorio – Technology transfer: creare valore tra ricerca e industria. Partecipa il segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv
📌 16 – Sala della Regina – Dove va il cinema? Lo stato dell’arte della produzione italiana: modelli, criticità e casi di successo. Partecipa il vicepresidente Rampelli. Diretta webtv
📌 16 – Sala Matteotti – Il dissesto idrogeologico alla luce dei cambiamenti climatici in corso. Partecipa il vicepresidente Costa. Diretta webtv
📌 17.30 – Sala della Sacrestia – La sera della cena. Mollicone
CONFERENZE
📌 10 – Chiara Tenerini. Presentazione proposta di legge: disposizioni in materia di congedo di maternità per le lavoratrici, nei casi di adozione, affidamento familiare e collocamento temporaneo di minori
📌 11.30 – Edoardo Ziello. Ingresso deputato in FnV
📌 13 – Stefania Ascari. Sopravvissuta a un tentato femminicidio: il caso di Maria Ida Santopaolo
📌 16 – Valentina Ghio. Riforma Porti