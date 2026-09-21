G20 Energia, accordo a Houston su quattro priorità: accesso all’energia, autorizzazioni, acqua e minerali critici

I ministri dell’Energia del G20 hanno concluso a Houston, in Texas, il 16 settembre 2026 la riunione ministeriale dedicata all’“abbondanza energetica”, raggiungendo un consenso su quattro risultati comuni che riguardano accesso all’energia, semplificazione delle autorizzazioni, riutilizzo dell’acqua e sicurezza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici. La conferenza si è svolta dal 14 al 16 settembre ed è stata ospitata dagli Stati Uniti nell’ambito della loro presidenza del G20.

L’appuntamento è stato organizzato dal National Energy Dominance Council della Casa Bianca insieme al Dipartimento dell’Interno, al Dipartimento dell’Energia e all’Environmental Protection Agency. La dichiarazione statunitense pubblicata al termine dell’incontro presenta i quattro risultati come parte di una strategia fondata su maggiore disponibilità energetica, infrastrutture più rapidamente realizzabili e catene di approvvigionamento meno vulnerabili.

Il risultato politicamente più significativo è che Paesi con strategie energetiche molto diverse — dalle grandi economie occidentali a Cina, India, Russia, Arabia Saudita, Brasile e Indonesia — sono riusciti a trovare un terreno comune su alcuni problemi concreti.

Non si tratta tuttavia di un accordo che impone a tutti i membri lo stesso mix energetico. I documenti privilegiano invece percorsi nazionali e volontari, lasciando ai singoli governi un ampio margine sulle tecnologie da utilizzare e sulle modalità di attuazione.

I quattro risultati raggiunti a Houston

Il primo riguarda l’accesso all’energia domestica e alla cucina pulita.

I ministri hanno sostenuto percorsi definiti accessibili, scalabili e adattabili alle condizioni dei singoli Paesi per sostituire progressivamente l’utilizzo tradizionale della biomassa.

Tra le soluzioni riconosciute figura anche il gas di petrolio liquefatto (GPL) quando rappresenta una tecnologia affidabile e rapidamente implementabile.

È un punto importante soprattutto per i Paesi nei quali milioni di famiglie continuano a cucinare utilizzando legna, carbone vegetale o altre forme tradizionali di biomassa.

L’approccio adottato a Houston riflette una filosofia pragmatica: non stabilire un’unica tecnologia valida ovunque, ma permettere ai governi di scegliere soluzioni compatibili con infrastrutture, disponibilità economica e condizioni locali.

Secondo pilastro: accelerare autorizzazioni e infrastrutture

Il secondo risultato riguarda permitting and regulatory efficiency, cioè l’efficienza dei processi autorizzativi e regolatori.

I ministri hanno concordato sulla necessità di procedure nazionali più efficienti, prevedibili ed efficaci.

La questione sta diventando centrale per praticamente ogni segmento del sistema energetico.

Una nuova centrale elettrica può richiedere anni di autorizzazioni. Lo stesso vale per linee di trasmissione, gasdotti, terminali LNG, miniere, impianti industriali, infrastrutture idriche e progetti energetici di altra natura.

La capacità finanziaria di costruire un progetto non significa quindi automaticamente poterlo realizzare rapidamente.

In molti Paesi la lentezza amministrativa è ormai considerata uno dei principali ostacoli allo sviluppo infrastrutturale.

La posizione emersa dal G20 non elimina le valutazioni ambientali o di sicurezza. Il principio condiviso è piuttosto quello di rendere le procedure più prevedibili, ridurre duplicazioni e incertezze e consentire agli investitori di conoscere con maggiore chiarezza tempi e requisiti.

Terzo risultato: l’acqua entra nell’agenda energetica

Uno degli aspetti più interessanti della conferenza riguarda la Water Reuse Initiative.

I ministri hanno concordato un quadro per favorire, su base volontaria e secondo gli usi appropriati, il riutilizzo dell’acqua a beneficio delle comunità, della produzione energetica, dell’industria manifatturiera, dell’agricoltura e di altri settori strategici.

Il collegamento tra acqua ed energia sta diventando sempre più importante.

Le centrali elettriche possono avere bisogno di acqua per il raffreddamento. L’industria manifatturiera ne utilizza grandi quantità. L’espansione dei data center e dell’intelligenza artificiale sta creando nuovi fabbisogni sia elettrici sia idrici.

Allo stesso tempo, periodi di siccità e stress idrico possono limitare produzione energetica, industria e agricoltura.

La strategia del G20 cerca quindi di trasformare le acque reflue trattate da semplice scarto a risorsa potenzialmente riutilizzabile, quando le condizioni tecniche e sanitarie lo consentono.

Quarto risultato: minerali critici e catene di approvvigionamento

Il quarto accordo riguarda probabilmente uno dei dossier geopolitici più importanti dell’intera conferenza: i minerali critici.

La dichiarazione concordata sostiene una cooperazione volontaria per sviluppare catene del valore più resilienti, accessibili, sicure e diversificate attraverso condivisione delle informazioni, innovazione, investimenti, sviluppo delle capacità produttive e maggiore valore aggiunto locale.

Minerali e materiali critici sono indispensabili per una gamma sempre più ampia di tecnologie: reti elettriche, batterie, semiconduttori, elettronica, aerospazio, difesa, veicoli, data center e numerosi sistemi energetici.

Il problema non riguarda soltanto la disponibilità geologica delle materie prime.

Conta anche dove vengono estratte, raffinate e trasformate.

Il segretario dell’Interno statunitense Doug Burgum, che presiede il National Energy Dominance Council, ha sintetizzato la posizione americana sostenendo che sistemi energetici sicuri, manifattura avanzata e infrastrutture digitali non possono dipendere da catene minerarie fragili. La strategia sostenuta a Houston punta quindi a diversificare le fonti e aumentare le capacità nazionali e regionali.

Energia come fondamento dell’economia

Il segretario americano all’Energia Chris Wright ha presentato il tema in termini ancora più ampi, definendo l’energia l’ingrediente essenziale che rende possibili le attività delle società moderne.

La posizione dell’amministrazione Trump è che una maggiore disponibilità di energia affidabile e relativamente economica possa sostenere contemporaneamente industria, occupazione, infrastrutture digitali e crescita economica.

Questo approccio spiega anche l’utilizzo della formula “Energy Abundance”.

L’obiettivo dichiarato non è soltanto sostituire una tecnologia energetica con un’altra, ma aumentare l’offerta complessiva e rimuovere quelli che Washington considera ostacoli normativi o infrastrutturali alla produzione.

È una filosofia sensibilmente diversa dalle precedenti politiche statunitensi maggiormente concentrate sulla decarbonizzazione.

Houston diventa anche una vetrina per nuovi investimenti

La riunione non ha prodotto soltanto documenti politici.

Parallelamente al vertice sono stati annunciati diversi progetti industriali che l’amministrazione americana ha collegato alla propria strategia energetica.

Uno dei più importanti riguarda Hitachi Energy.

La società ha annunciato un investimento di 528 milioni di dollari per ampliare fortemente la produzione di trasformatori a Gallman, Mississippi. Le fonti statali del Mississippi indicano 654 nuovi posti di lavoro, mentre Hitachi Energy parla complessivamente di oltre 700 posti legati alla nuova struttura.

La distinzione è utile perché la comunicazione della Casa Bianca utilizza il dato di 654 nuovi posti di lavoro, mentre la comunicazione aziendale parla di oltre 700.

L’investimento sarà il più grande realizzato finora da Hitachi Energy negli Stati Uniti.

Perché i trasformatori sono diventati strategici

Un investimento in trasformatori potrebbe sembrare meno spettacolare di un nuovo giacimento petrolifero o di un gigantesco terminale LNG.

In realtà, rappresenta uno dei nodi più importanti della nuova corsa energetica.

Senza trasformatori non è possibile espandere efficacemente le reti di trasmissione e distribuzione.

E senza nuove reti diventa molto difficile collegare nuove centrali, stabilimenti industriali, data center e grandi carichi elettrici.

Hitachi Energy afferma che il nuovo investimento rafforzerà la capacità produttiva americana e le catene di fornitura per infrastrutture elettriche critiche.

La fabbrica del Mississippi diventa quindi un esempio concreto di come la politica energetica si stia progressivamente fondendo con quella industriale.

Commonwealth LNG punta a quasi raddoppiare

Un secondo annuncio riguarda il gas naturale liquefatto.

La società Caturus, con sede a Houston, ha annunciato un progetto di espansione in cinque linee del terminale Commonwealth LNG, previsto nella Cameron Parish, in Louisiana.

L’espansione aggiungerebbe 7,75 milioni di tonnellate annue di capacità, portando il progetto complessivo a circa 17,25 milioni di tonnellate all’anno.

Il progetto base comprende sei linee per 9,5 milioni di tonnellate annue e, secondo Caturus, aveva raggiunto la decisione finale d’investimento quattro mesi prima, con 9,75 miliardi di dollari di finanziamento. Le operazioni sono previste a partire dal 2030.

La società afferma inoltre che circa 8,5 dei 9,5 milioni di tonnellate della capacità iniziale sono già coperte da contratti di vendita a lungo termine.

Se l’espansione verrà realizzata integralmente, Commonwealth LNG diventerebbe quindi un altro grande nodo della capacità americana di esportazione di gas naturale liquefatto.

Il ritorno americano nel petrolio venezuelano

Ancora più significativo sul piano geopolitico è l’accordo tra Continental Resources e PDVSA.

Il 16 settembre Continental ha firmato un memorandum d’intesa con la compagnia petrolifera statale venezuelana per sviluppare e gestire Ayacucho 2, un blocco di circa 126.000 acri nella cintura petrolifera dell’Orinoco.

Continental stima che il blocco contenga circa 30 miliardi di barili di petrolio. Si tratta di una stima delle risorse del blocco e non significa che tutti quei barili siano automaticamente recuperabili o commercialmente producibili.

Il memorandum rappresenta comunque un passaggio importante nella nuova fase dei rapporti energetici tra Washington e Caracas.

Continental afferma che le parti intendono procedere verso un accordo di partecipazione produttiva di lungo periodo.

Reuters ha inoltre riferito che l’intesa fa parte di un più ampio ritorno degli investimenti americani nel settore energetico venezuelano.

EPA: grande svolta sulla regolamentazione delle centrali

Ma il G20 di Houston ha fatto da scenario anche a una decisione strettamente americana e molto più controversa.

L’amministratore dell’EPA Lee Zeldin ha annunciato l’abrogazione della maggior parte degli standard sulle emissioni di gas serra introdotti nel 2024 per le centrali elettriche alimentate da combustibili fossili.

L’EPA stima che la decisione produrrà circa 310 miliardi di dollari di risparmi economici tra il 2026 e il 2047. Ha inoltre proposto l’eliminazione dei restanti standard sulle emissioni di gas serra del settore elettrico, stimando ulteriori 370 milioni di dollari di risparmi diretti sui costi di conformità.

Qui è importante distinguere la valutazione ufficiale dell’agenzia dagli effetti complessivi della politica.

Il documento tecnico dell’EPA precisa infatti che la stima dei 310 miliardi non incorpora gli effetti derivanti dai cambiamenti della qualità ambientale.

L’amministrazione sostiene che la deregolamentazione contribuirà a mantenere disponibili carbone e gas naturale, contenere i costi dell’elettricità e garantire produzione di base sufficiente.

Critici e organizzazioni ambientaliste sostengono invece che il rollback possa aumentare le emissioni e produrre conseguenze climatiche e sanitarie non riflesse dalle sole stime dei costi di conformità.

Un G20 energetico diverso dal passato

La riunione di Houston segnala quindi anche un cambiamento nell’impostazione della diplomazia energetica americana.

Il concetto dominante è quello dell’abbondanza energetica: aumentare produzione e infrastrutture, accelerare le autorizzazioni, garantire materie prime e rafforzare le reti.

Questo non significa che tutti i membri del G20 abbiano adottato l’intera agenda energetica dell’amministrazione Trump.

Il consenso riguarda i quattro documenti negoziati e non equivale, per esempio, a un’approvazione collettiva della deregolamentazione americana sulle centrali elettriche.

Questa distinzione è essenziale.

Le decisioni dell’EPA sono politiche interne degli Stati Uniti. Gli accordi del G20 riguardano invece le aree sulle quali le delegazioni partecipanti sono riuscite a trovare una formulazione condivisa.

Cina, Russia, UE e Stati Uniti allo stesso tavolo

L’elenco delle delegazioni presenti rende particolarmente interessante il risultato.

Alla ministeriale hanno partecipato rappresentanti di Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Polonia, Russia, Arabia Saudita, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito, oltre a Stati Uniti, Unione Europea e Unione Africana.

In un momento di forte competizione geopolitica, raggiungere un consenso tra economie così differenti su minerali critici, infrastrutture, acqua e accesso all’energia non è irrilevante.

Allo stesso tempo, la natura volontaria di diversi impegni rende il risultato più facilmente accettabile per governi con interessi e sistemi energetici profondamente diversi.

Minerali, acqua e autorizzazioni: i nuovi colli di bottiglia

Il messaggio più interessante della ministeriale emerge osservando insieme i quattro risultati.

La sicurezza energetica del prossimo decennio non dipenderà soltanto dalla quantità di petrolio, gas, carbone, nucleare o rinnovabili disponibile.

Dipenderà anche dalla capacità di costruire reti elettriche, trasformatori, miniere, impianti industriali, terminali, sistemi idrici e infrastrutture digitali abbastanza rapidamente.

Un Paese può possedere enormi risorse naturali ma non riuscire a sfruttarle se le autorizzazioni richiedono tempi eccessivi.

Può disporre di capitale per costruire nuove reti ma trovarsi senza trasformatori.

Può sviluppare nuove tecnologie energetiche ma dipendere da un numero ristretto di Paesi per minerali e raffinazione.

E può disporre di energia abbondante ma incontrare limiti nella disponibilità di acqua.

È precisamente l’intersezione tra questi problemi che il G20 di Houston ha cercato di affrontare.

Dall’energia all’intelligenza artificiale

C’è infine un elemento che collega la conferenza direttamente alla nuova economia digitale.

Burgum ha citato esplicitamente le infrastrutture digitali parlando della necessità di catene minerarie robuste.

Non è un dettaglio.

La crescita dell’intelligenza artificiale sta aumentando la domanda di data center e, di conseguenza, di elettricità, trasformatori, reti, sistemi di raffreddamento, acqua e materiali.

La politica energetica diventa così anche politica tecnologica.

Chi vuole guidare la corsa globale all’AI deve assicurarsi non soltanto semiconduttori avanzati, ma anche l’infrastruttura fisica necessaria per alimentarli.

La scelta di inserire contemporaneamente nel programma del G20 energia di base, permitting, acqua e minerali critici riflette proprio questa trasformazione.

I quattro pilastri operativi lasciati da Houston

La ministeriale del G20 non ha risolto le profonde divergenze internazionali su clima, combustibili fossili, sicurezza energetica o politica industriale.

Ha però prodotto quattro terreni concreti di cooperazione.

Il primo è ampliare l’accesso all’energia, compreso il GPL dove rappresenti un’alternativa praticabile alla biomassa tradizionale.

Il secondo è rendere autorizzazioni e regolamentazione più efficienti e prevedibili.

Il terzo è aumentare la resilienza idrica attraverso il riutilizzo dell’acqua.

Il quarto è diversificare e rafforzare le catene del valore dei minerali critici.

Intorno a questi quattro risultati, Houston ha inoltre mostrato la dimensione industriale della nuova corsa energetica: 528 milioni di dollari nei trasformatori di Hitachi Energy, un’espansione LNG da 7,75 milioni di tonnellate annue e il ritorno di un grande produttore americano nella cintura petrolifera dell’Orinoco.

Il filo conduttore è chiaro: nel nuovo scenario globale la sicurezza energetica non viene più definita soltanto da quanti barili o metri cubi di gas un Paese possiede.

Conta sempre di più la capacità di costruire rapidamente, assicurarsi materie prime, proteggere acqua e infrastrutture e mantenere catene di approvvigionamento sufficientemente diversificate da resistere a crisi geopolitiche e shock economici.

Houston ha trasformato questi problemi in quattro punti di consenso. La prova decisiva sarà ora capire quanto di quel consenso riuscirà a trasformarsi in infrastrutture e investimenti reali.