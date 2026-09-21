MONDIALI MONTRÉAL 2026 – NICOLAS MILESI ARGENTO TRA GLI U23

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - MONDIALI MONTRÉAL 2026 – SECONDA MEDAGLIA PER L'ITALIA IN CANADA: ARGENTO DI NICOLAS MILESI TRA GLI U23
MONTRÉAL (CAN) – Secondo giorno di gare ai Mondiali di ciclismo in Canada e seconda medaglia per l'Italia. La conquista Nicolas Milesi nella cronometro individuale Under 23 che chiude i 31,3 chilometri del percorso in 37'33"17, ad appena 7"01 dal nuovo campione del mondo, l'olandese Ryan Gal, vincitore in 37'26"16. Terzo lo spagnolo Hector Alvarez, a 11"88.
Una prova in crescendo quella di Milesi, sempre nelle posizioni di vertice. L'azzurro transita terzo al primo rilevamento dei 10,7 km e sale in seconda posizione già al passaggio dei 19,1 km, mantenendola fino al traguardo.
Al termine resta inevitabilmente un po' di rammarico per un titolo sfiorato: «Quando arrivi così vicino, sette secondi sono veramente pochi su una prova di questa durata, un po' di rammarico resta. Sono contento della mia prestazione e della medaglia d'argento ma il mio obiettivo era l'oro.»
Un risultato arrivato al termine di una stagione nella quale Milesi ha mostrato una crescita costante: «Quest'anno sono entrato nel devo team della Ineos, dove mi trovo bene. A marzo ho vinto una cronometro all'Olympia Tour, una gara di ottimo livello per gli Under 23. Ho fatto anche settimo nella crono del Giro, che non era per nulla adatta alle mie caratteristiche, con diverse salite, e sono riuscito a vincere anche la gara di Poggiana con un attacco da lontano. Tenevo molto a questo appuntamento mondiale.»
Più indietro il secondo azzurro in gara, Alessandro Cattani, che termina al 21° posto con il tempo di 39'25"72, a 1'59"56 dal vincitore.
GLI AZZURRI IN GARA IL 22 SETTEMBRE
(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - MONDIALI MONTRÉAL 2026 – SECONDA MEDAGLIA PER L'ITALIA IN CANADA: ARGENTO DI NICOLAS MILESI TRA GLI U23