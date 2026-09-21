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Politica Interna

Tassinari (Fi): «Studentati, con Bernini il diritto allo studio diventa concreto»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - «Quello sugli studentati è uno degli interventi più concreti messi in campo dal ministro Anna Maria Bernini per rendere effettivo il diritto allo studio. Passare dai 40mila posti letto esistenti all'obiettivo di circa 113mila significa incidere direttamente sul problema del caro affitti e sulle possibilità, per tanti giovani, di scegliere liberamente il proprio percorso universitario. Il Piano Housing ha già superato il target Pnrr dei 60mila nuovi posti e 33mila sono già pronti, mentre gli altri saranno disponibili entro il 2027. È importante anche la scelta di destinare almeno il 30% dei nuovi posti alla gratuità attraverso il diritto allo studio e di mantenere per gli altri canoni almeno del 15% inferiori ai valori di mercato. Sono numeri che raccontano una politica precisa: nessuno studente meritevole deve essere costretto a rinunciare all'università per il luogo in cui vive o per le condizioni economiche della propria famiglia». Lo dichiara in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia

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