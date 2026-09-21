IL COMUNE COMUNICA – in Puglia l’11^ edizione estiva del Trofeo CONI 2026: domani la presentazione a Palazzo della Città

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - IN PUGLIA L'11^ EDIZIONE ESTIVA DEL TROFEO CONI 2026
DOMANI LA PRESENTAZIONE A PALAZZO DELLA CITTÀ
È in programma domani, martedì 22 settembre, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo della Città, la presentazione dell'undicesima edizione estiva del Trofeo CONI, la manifestazione multidisciplinare riservata ai ragazzi under 14 che per la prima volta si terrà in Puglia, dal 4 al 7 ottobre.
Il programma e le principali iniziative che accompagneranno l'evento saranno illustrati dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio e dal presidente del comitato regionale dello stesso ente, Angelo Giliberto, alla presenza del sindaco Vito Leccese e del consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti.