AMBIENTE, CERRETO (FDI): A TAVERNA DEL RE DUE INCENDI IN QUINDICI GIORNI, FICO SI ASSUMA RESPONSABILIT?

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - "Due incendi nello stesso sito nell'arco di appena quindici giorni non possono essere liquidati come una coincidenza o affrontati rincorrendo ogni volta l'emergenza. Quanto sta accadendo a Taverna del Re è grave e impone alla Regione Campania e al Governatore Fico risposte immediate sulla sicurezza del sito, sulla vigilanza e sulle misure adottate dopo il primo rogo del 6 settembre. Tanto più che proprio in seguito a quell'incendio i primi monitoraggi ARPAC avevano rilevato concentrazioni di diossine significativamente superiori al valore di riferimento.
Il Governo Meloni sta portando avanti una linea di rafforzamento della sicurezza, della legalità e della tutela dei territori, mentre in Campania continuiamo ad assistere a situazioni che vanno nella direzione opposta. Su Taverna del Re la Regione aveva annunciato presidi operativi 24 ore su 24 e assicurato che la situazione fosse sotto controllo. A distanza di quindici giorni siamo nuovamente di fronte a un incendio. È legittimo, quindi, pretendere di sapere cosa non abbia funzionato e quali responsabilità vi siano. La Terra dei Fuochi ha già pagato un prezzo enorme e i cittadini di Giugliano e dei territori confinanti, compresa la provincia di Caserta, non possono vivere con l'incubo di nuove colonne di fumo. Se Fico non è in grado di gestire la questione, presenti le proprie dimissione e dia nuovamente la parola ai cittadini. Fratelli d'Italia sarà sempre al loro fianco nel chiedere più controlli, più prevenzione e maggiore sicurezza. Su salute, ambiente e sicurezza dei cittadini non sono più accettabili ritardi o rassicurazioni smentite dai fatti".
(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - "Due incendi nello stesso sito nell'arco di appena quindici giorni non possono essere liquidati come una coincidenza o affrontati rincorrendo ogni volta l'emergenza. Quanto sta accadendo a Taverna del Re è grave e impone alla Regione Campania e al Governatore Fico risposte immediate sulla sicurezza del sito, sulla vigilanza e sulle misure adottate dopo il primo rogo del 6 settembre. Tanto più che proprio in seguito a quell'incendio i primi monitoraggi ARPAC avevano rilevato concentrazioni di diossine significativamente superiori al valore di riferimento.