(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2026 - "La nostra proposta di legge sulla prevenzione al suicidio ed il sostegno dei sopravvissuti rompe un tabù. Il suicidio rappresenta la seconda causa di morte tra i giovani e quindi desta un allarme e in noi il dovere di poter intervenire. È estremamente importante, siamo all'anno zero della legislazione ma c'è solo la nostra proposta: non esiste un protocollo di intervento, nonostante appunto i numeri siano parziali, non esiste neanche un codice identificativo al pronto soccorso dei casi di tentativo di suicidio, cosa che noi chiediamo con il nostro testo".
Prevenzione al suicidio. Montaruli (FdI): “Sul suicidio siamo all’anno zero, nostra proposta di legge rompe un tabù
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