Comunicato stampa Recruiting Day – CPI Crema 15/10

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - /Gentile Redazione,/
si trasmettono in allegato il comunicato stampa relativo al
Recruiting Day svoltosi giovedì 15 ottobre presso il Centro per
l'Impiego di Crema, in collaborazione con Manpower per la selezione di
personale destinato a Saver S.p.A., e una fotografia dell'iniziativa.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si formula cortese
preghiera di pubblicazione e diffusione.
Cordiali saluti.
(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - /Gentile Redazione,/