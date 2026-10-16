Scienze in gioco”: Unimore premia 150 studenti delle scuole superiori reggiane

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - *Comunicato stampa UniMORE*
reggiane*
*Sabato 17 ottobre, a Palazzo Dossetti, i riconoscimenti per i risultati
ottenuti nelle Olimpiadi provinciali, nazionali e internazionali di materie
scientifiche. Ad aprire la cerimonia, una conferenza sul contributo delle
donne alla ricerca e all'esplorazione spaziale.*
Il DISMI di Unimore premia gli studenti delle scuole superiori di Reggio
Emilia che hanno partecipato alle Olimpiadi provinciali, nazionali e
premiazione di "Scienze in gioco" che si terrà a Palazzo Dossetti (viale
Allegri 15), nell'Aula Magna Manodori, sabato 17 ottobre alle ore 15,
saranno premiati 150 ragazzi e ragazze, che hanno conseguito ottimi
risultati alle gare del 2026.
Tra i giovani premiati ci sono: Matteo Dolcin dell'Istituto A. Zanelli, che
ha vinto 3 medaglie d'oro, rispettivamente alle Olimpiadi nazionali di
Matematica, Astronomia, Scienze della Terra; la medaglia d'argento alle
Olimpiadi internazionali di Scienze della Terra e la medaglia di bronzo
alle Olimpiadi nazionali di Fisica e Tiziano Grillo, del Liceo scientifico
A. Moro, che ha vinto l'oro ai campionati nazionali di Astronomia e
l'argento alle Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica.
La manifestazione si aprirà con una conferenza di Ciro Sacchetti e Davide
Borghi dell'associazione il CSMo di Modena dal titolo: "*Donne in
astronomia, astrofisica e astronautica*". Si perlerà del contributo
fondamentale delle donne, dalle pioniere del programma Apollo alle
scienziate e ingegnere protagoniste del programma Artemis. Una conferenza
divulgativa per scoprire come competenze, ricerca e lavoro di squadra
abbiano reso possibile prepararsi per ritornare un giorno sulla luna.