Scienze in gioco”: Unimore premia 150 studenti delle scuole superiori reggiane

*Comunicato stampa UniMORE*

reggiane*

*Sabato 17 ottobre, a Palazzo Dossetti, i riconoscimenti per i risultati

ottenuti nelle Olimpiadi provinciali, nazionali e internazionali di materie

scientifiche. Ad aprire la cerimonia, una conferenza sul contributo delle

donne alla ricerca e all'esplorazione spaziale.*

Il DISMI di Unimore premia gli studenti delle scuole superiori di Reggio

Emilia che hanno partecipato alle Olimpiadi provinciali, nazionali e

premiazione di "Scienze in gioco" che si terrà a Palazzo Dossetti (viale

Allegri 15), nell'Aula Magna Manodori, sabato 17 ottobre alle ore 15,

saranno premiati 150 ragazzi e ragazze, che hanno conseguito ottimi

risultati alle gare del 2026.

Tra i giovani premiati ci sono: Matteo Dolcin dell'Istituto A. Zanelli, che

ha vinto 3 medaglie d'oro, rispettivamente alle Olimpiadi nazionali di

Matematica, Astronomia, Scienze della Terra; la medaglia d'argento alle

Olimpiadi internazionali di Scienze della Terra e la medaglia di bronzo

alle Olimpiadi nazionali di Fisica e Tiziano Grillo, del Liceo scientifico

A. Moro, che ha vinto l'oro ai campionati nazionali di Astronomia e

l'argento alle Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica.

La manifestazione si aprirà con una conferenza di Ciro Sacchetti e Davide

Borghi dell'associazione il CSMo di Modena dal titolo: "*Donne in

astronomia, astrofisica e astronautica*". Si perlerà del contributo

fondamentale delle donne, dalle pioniere del programma Apollo alle

scienziate e ingegnere protagoniste del programma Artemis. Una conferenza

divulgativa per scoprire come competenze, ricerca e lavoro di squadra

abbiano reso possibile prepararsi per ritornare un giorno sulla luna.