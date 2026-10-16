Close Menu
Trending
venerdì 16 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Emilia Romagna

Scienze in gioco”: Unimore premia 150 studenti delle scuole superiori reggiane

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - *Comunicato stampa UniMORE*

reggiane*

*Sabato 17 ottobre, a Palazzo Dossetti, i riconoscimenti per i risultati
ottenuti nelle Olimpiadi provinciali, nazionali e internazionali di materie
scientifiche. Ad aprire la cerimonia, una conferenza sul contributo delle
donne alla ricerca e all'esplorazione spaziale.*

Il DISMI di Unimore premia gli studenti delle scuole superiori di Reggio
Emilia che hanno partecipato alle Olimpiadi provinciali, nazionali e
premiazione di "Scienze in gioco" che si terrà a Palazzo Dossetti (viale
Allegri 15), nell'Aula Magna Manodori, sabato 17 ottobre alle ore 15,
saranno premiati 150 ragazzi e ragazze, che hanno conseguito ottimi
risultati alle gare del 2026.

Tra i giovani premiati ci sono: Matteo Dolcin dell'Istituto A. Zanelli, che
ha vinto 3 medaglie d'oro, rispettivamente alle Olimpiadi nazionali di
Matematica, Astronomia, Scienze della Terra; la medaglia d'argento alle
Olimpiadi internazionali di Scienze della Terra e la medaglia di bronzo
alle Olimpiadi nazionali di Fisica e Tiziano Grillo, del Liceo scientifico
A. Moro, che ha vinto l'oro ai campionati nazionali di Astronomia e
l'argento alle Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica.

La manifestazione si aprirà con una conferenza di Ciro Sacchetti e Davide
Borghi dell'associazione il CSMo di Modena dal titolo: "*Donne in
astronomia, astrofisica e astronautica*". Si perlerà del contributo
fondamentale delle donne, dalle pioniere del programma Apollo alle
scienziate e ingegnere protagoniste del programma Artemis. Una conferenza
divulgativa per scoprire come competenze, ricerca e lavoro di squadra
abbiano reso possibile prepararsi per ritornare un giorno sulla luna.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl