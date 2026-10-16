La Commissione assegna i premi del nuovo Bauhaus europeo 2026 a progetti sostenibili, inclusivi e belli

La Commissione europea ha assegnato i premi del nuovo Bauhaus europeo (NEB) 2026 a 13 vincitori provenienti da diversi paesi dell'UE (tra cui Ucraina, Macedonia del Nord, Giappone e Brasile), che si sono aggiudicati i premi del concorso internazionale. Giunti alla sesta edizione, i premi NEB riconoscono progetti, idee e proposte di particolare rilievo che coniugano sostenibilità, inclusione ed estetica, dimostrando come sia possibile migliorare la vita delle persone e delle comunità mettendo in relazione cultura e tecnologia, innovazione e design.

I premi sono stati assegnati nell'ambito di due categorie: una dedicata ai progetti già consolidati (Campioni del nuovo Bauhaus europeo) e una alle iniziative promettenti presentate da giovani candidati (Astri nascenti del nuovo Bauhaus europeo). L'edizione 2026 comprende inoltre un premio speciale per la resilienza idrica e premi internazionali destinati a progetti provenienti dal Brasile e dal Giappone.

Parallelamente ai premi NEB 2026, 20 piccoli comuni hanno ricevuto il riconoscimento Rilancio dei piccoli comuni del NEB. L'iniziativa sottolinea il ruolo fondamentale di queste comunità nel contribuire a costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e bello, ed è sostenuta da un progetto pilota del Parlamento europeo.

Tutti i vincitori hanno ricevuto un premio in denaro fino a 20 000 € e un pacchetto di comunicazione dedicato, oltre a un servizio mirato di assistenza e tutoraggio per accrescere la visibilità dei loro progetti.

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: "Negli ultimi sei anni, questo concorso ha messo in luce il meglio della creatività europea al servizio di un futuro sostenibile, inclusivo e bello. Il premio speciale di quest'anno sottolinea l'importanza della resilienza idrica e del miglioramento della gestione dell'acqua, una delle nostre risorse più preziose. I premi internazionali dimostrano inoltre come i valori del nuovo Bauhaus europeo trovino riscontro anche al di fuori dell'Europa, dal Brasile al Giappone."

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.

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Commissione europea – Rappresentanza in Italia