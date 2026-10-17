Stretto, Savino (Sottosegretario MEF): «Intesa innovativa tra Messina e Reggio Calabria, la collaborazione tra Città metropolitane apre nuove opportunità»

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2026 - Roma, 16 ottobre 2026 – «Il protocollo sottoscritto oggi dai sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile per la nascita dell'Area metropolitana integrata dello Stretto rappresenta un'iniziativa importante e innovativa, che apre nuove prospettive di collaborazione istituzionale e sviluppo territoriale. Due Città metropolitane, appartenenti a Regioni diverse, scelgono di superare i confini amministrativi per affrontare insieme sfide comuni, mettendo a sistema risorse, infrastrutture e opportunità economiche. È un approccio che merita grande attenzione e che può offrire indicazioni utili anche ad altre realtà del Paese».
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