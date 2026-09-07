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[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Invito – Inaugurazione Campo da calcio “Tullio Leonori” – Sabato 12 Settembre 2026 ore 18:30

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2026 - AGLI ORGANI DI STAMPA – Loro Sedi

L'Amministrazione Comunale ha il piacere di invitare la S.V. alla
cerimonia di inaugurazione del Campo da calcio "Tullio Leonori", sito in

L'evento segna il completamento dei lavori di riqualificazione del campo
da calcio, che ha riguardato la posa di un manto in erba sintetica, il
totale rinnovo dell'impianto di irrigazione automatizzato, la
sistemazione della recinzione perimetrale del terreno da gioco ed un
nuovo impianto di illuminazione.

(AGENPARL)
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