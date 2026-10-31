Anzio (Rm). Approvato il regolamento comunale per le sponsorizzazioni: nuove opportunità per valorizzare il territorio. Si parte dalle aree verdi 

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Il Consiglio comunale di Anzio ha approvato con 15 voti favorevoli e 7 astenuti il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”, introducendo uno strumento che consentirà all’amministrazione di coinvolgere soggetti privati nella realizzazione di interventi, servizi e iniziative di interesse pubblico, favorendo la collaborazione tra Comune e tessuto economico locale.
Il regolamento definisce le modalità attraverso cui imprese, associazioni e altri soggetti potranno contribuire, attraverso risorse economiche, forniture di beni, prestazioni di servizi o realizzazione di lavori, alla cura e alla valorizzazione del patrimonio comunale e al miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.
“L’obiettivo – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – è creare nuove opportunità di collaborazione e reperire risorse aggiuntive per la città, promuovendo interventi capaci di generare benefici concreti per la collettività e, al tempo stesso, favorendo una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.
Il regolamento interessa il verde pubblico ma anche altri beni, servizi, lavori, progetti ed eventi promossi dall’ente.
“Con l’approvazione del regolamento – aggiunge Lo Fazio – il Comune si dota di uno strumento operativo per ampliare le possibilità di collaborazione con il territorio, sostenere interventi di interesse collettivo e valorizzare il patrimonio comunale, favorendo una partecipazione attiva dei soggetti privati al miglioramento della città”.
“L’Amministrazione comunale intende avviare l’applicazione del regolamento a partire dalle aree verdi comunali, individuando possibili forme di sponsorizzazione per la loro cura, manutenzione e valorizzazione – dichiara l’assessore alle Politiche ambientali Luca Brignone -. Si tratta di un primo ambito di intervento, con l’obiettivo di coinvolgere anche le realtà economiche del territorio nella riqualificazione e nella gestione degli spazi verdi pubblici.”