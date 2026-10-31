Piscina Raffalda, da lunedì 2 novembre riapertura al pubblico. Affidata ad Activa la gestione dell’impianto per i prossimi due anni

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Activa la gestione dell'impianto per i prossimi due anni*
*La vasca e gli spogliatoi tornano a disposizione dei nuotatori. Per il
momento non sarà consentito l'accesso alla tribuna*
novembre. Una notizia attesa da tanti cittadini e appassionati di nuoto,
che potranno tornare a utilizzare la vasca dell'impianto sportivo. La
riapertura avverrà con una limitazione: gli spalti non saranno per il
momento accessibili al pubblico, mentre sarà regolarmente consentita
l'attività natatoria.
A rendere possibile la ripresa del servizio è la conclusione della
procedura di affidamento della gestione dell'impianto, formalizzata con la
determinazione dirigenziale n. 3191 del 30 ottobre 2026, che aggiudica la
concessione alla società Activa Cooperativa Sportiva Dilettantistica di
Piacenza per un periodo di due anni, dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre
2028.
L'aggiudicazione è avvenuta al termine di una procedura negoziata preceduta
da un'indagine di mercato, alla quale avevano manifestato interesse tre
operatori. Due le offerte successivamente presentate. La proposta di Activa
ha ottenuto dalla commissione giudicatrice un punteggio complessivo di
97,75 punti su 100, di cui 80 per l'offerta tecnica e 17,75 per quella
economica.
Il corrispettivo riconosciuto dal Comune per i due anni di gestione ammonta
complessivamente a 297.689 euro, IVA inclusa. L'offerta presentata prevede
inoltre interventi migliorativi sull'impianto, con particolare attenzione
all'efficientamento energetico, al contenimento dei consumi e alla
valorizzazione delle attività sportive e sociali.
La determinazione dà conto anche dell'istanza di precontenzioso presentata
all'ANAC da uno degli operatori esclusi dalla procedura. Tale iniziativa
non comporta la sospensione automatica dell'affidamento, che è stato
disposto prevedendo specifiche clausole a tutela dell'Amministrazione in
relazione agli eventuali sviluppi del procedimento.
La scelta di procedere tempestivamente all'aggiudicazione risponde anche
alla necessità di garantire la continuità della gestione tecnica
dell'impianto, evitando l'interruzione del funzionamento delle strutture e
dei sistemi di trattamento dell'acqua, oltre a consentire la ripresa di un
servizio sportivo importante per la città.
Da lunedì, dunque, la Raffalda torna a disposizione di chi vuole nuotare,
nel rispetto delle prescrizioni previste per l'utilizzo della struttura. Un
primo e concreto passo verso la piena fruibilità dell'impianto da parte
della cittadinanza.