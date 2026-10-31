Anzio che legge, secondo appuntamento Giovedì 5 novembre “Parola alle donne” 

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - È in programma giovedì 5 novembre a Villa Sarsina il secondo appuntamento di “Anzio che legge”. Alle 17, in aula consiliare, Rai Per La Sostenibilità ESG presenta il volume di studi: “Parola alle donne. No Women No Panel: monitoraggio e numeri del cambiamento” a cura di Arianna Voto ( ed. Rai Libri). Discussant: Linda Laura Sabbadini, statistica, editorialista “la Repubblica”, già Direttrice centrale Istat, autrice de “Il Paese che conta” (Ed. Marsilio) Modera: Pablo Rojas, giornalista Rai News24
A portare i saluti sarà il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio.