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Politica Interna

RONZULLI (FI): DISGUSTOSI E VIGLIACCHI ATTACCHI SOCIAL A FARAONE E A FIGLIA SARA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - "Io e Davide Faraone sediamo in schieramenti opposti e non condividiamo tante cose. Ma conosco bene l'uomo e conosco il padre amorevole che è. E proprio per questo trovo disgustosi, vigliacchi e miserabili gli attacchi social dei soliti conigli da tastiera che hanno preso di mira lui e Sara. Gente che, nascosta dietro uno schermo, vomita odio e insulti dimostrando soltanto la propria piccolezza. Ma c'è una cosa che questi vigliacchi non hanno capito: Davide non si scalfisce. Ha le spalle larghe, molto più larghe delle loro miserie, e non ha certo bisogno della mia solidarietà. Degli insulti se ne fotte e non si cura della meschinità di chi non ha altro modo per sentirsi grande che cercare di ferire gli altri. A Davide, allora, voglio fare un augurio diverso: continua a sorridere, continua a divertirti e continua a vivere la tua felicità con Sara. E, soprattutto, continuate a mostrarcela, perché a noi piace vedervi così: complici, felici, innamorati della vita. E a Sara mando un bacio grandissimo. Perché, alla fine, davanti alla cattiveria degli altri, la risposta più bella è sempre la stessa: continuare a essere felici". Lo scrive sui social Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato.

(AGENPARL)
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