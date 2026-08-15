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Difesa

FERRAGOSTO, SOTTOSEGRETARIO RAUTI CON I MILITARI DI STRADE SICURE A BARI “RICONOSCENZA A TUTTI I MILITARI IN SERVIZIO ANCHE OGGI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2026 - "RICONOSCENZA A TUTTI I MILITARI IN SERVIZIO ANCHE OGGI"

"Anche quest'anno in occasione del Ferragosto ho voluto salutare e
ringraziare i militari impiegati nell'Operazione Strade Sicure e Stazioni
Sicure svolta in concorso con le Forze di Polizia. Alla stazione
ferroviaria di Bari visita ad una rappresentanza del Raggruppamento Puglia
e Basilicata a guida 21º Reggimento Artiglieria Terrestre "Trieste". Un
presidio capillare – in un importante snodo ferroviario – per la sicurezza
dei cittadini, il monitoraggio del territorio e la deterrenza delle
minacce. In questo giorno di Festa desidero abbracciare idealmente tutte le
Donne e gli Uomini delle nostre Forze Armate che anche oggi sono in
servizio , in Patria e all'estero – nelle 37 Missioni Internazionali di
pace e stabilità – per garantire la sicurezza dell'Italia, la difesa
dell'interesse nazionale ed il bene comune.
Un pensiero ed un ringraziamento va anche a tutti i Corpi dello Stato ed a
coloro che, in questo giorno di festa, lavorano per assicurare i servizi
Difesa, Sen. Isabella Rauti, oggi in visita ai militari impegnati
nell'Operazione "Strade Sicure" a Bari.

(AGENPARL)
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