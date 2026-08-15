(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2026 - "Da dieci giorni il versante sud dell'Etna è alle prese con una situazione che non può più essere considerata una semplice emergenza passeggera. La pioggia di cenere vulcanica sta creando disagi pesanti ai cittadini, alle attività economiche e, soprattutto, al comparto agricolo". Lo dichiara l'onorevole Francesco Ciancitto. "È necessario mettere in campo risorse immediate per affrontare le conseguenze di questa situazione e sostenere concretamente i territori. Non possiamo lasciare soli cittadini e imprese davanti a un fenomeno che dura ormai da giorni e che sta producendo danni significativi". "Particolare attenzione — prosegue Ciancitto — deve essere rivolta agli agricoltori, che stanno vedendo i propri terreni e le proprie coltivazioni invasi dalla cenere, con ripercussioni sulle attività e sulla possibilità stessa di lavorare. Non possiamo chiedere loro di affrontare da soli i costi e le conseguenze di un'emergenza che non dipende dalla loro volontà". "Servono quindi risorse straordinarie per la gestione dell'emergenza e per il ristoro dei danni, ma dobbiamo guardare anche oltre l'immediato. Il versante sud dell'Etna non può essere abbandonato a sé stesso. Chiediamo alla Regione di intervenire con tempestività, riconoscendo formalmente la situazione di emergenza e costruendo insieme ai Comuni e alle categorie produttive un piano concreto di interventi. Le istituzioni devono essere presenti quando i territori hanno bisogno: nessuno deve essere lasciato solo davanti all'emergenza".
Ciancitto: “Stato di emergenza regionale per il versante sud dell’Etna
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