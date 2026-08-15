CS VISITA DI SIGISMONDI (FDI) A CENTRALE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2026 - Sigismondi visita centrale operativa Protezione civile regionale: "Grazie a
chi lavora per la sicurezza dell'Abruzzo"*
Questa mattina il senatore di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi ha
visitato la sede dell'Agenzia regionale di Protezione civile, a L"Aquila.
"Nel giorno di Ferragosto ho ritenuto doveroso recarmi nella centrale
operativa della Protezione civile regionale per salutare, porgere gli
auguri e ringraziare personalmente le donne e gli uomini impegnati anche in
visita ho incontrato il direttore Maurizio Scelli e il personale della
centrale operativa che continua a lavorare senza sosta per coordinare gli
interventi volti a tutelare l'incolumità degli cittadini.
L'incontro è stato anche l'occasione per fare il punto sulle emergenze
ore, caratterizzate da intensi spostamenti e da una importante presenza
turistica.
Le ultime settimane sono state particolarmente impegnative a causa dei
numerosi incendi che hanno interessato il territorio regionale. Per questo
ho voluto esprimere la mia gratitudine all'intera struttura regionale della
Protezione civile e a tutti i volontari che stanno operando
incessantemente, con dedizione, professionalità e spirito di servizio.
Il mio ringraziamento – conclude Sigismondi – si estende a tutte le donne e
gli uomini delle forze dell'ordine, al personale sanitario e a quanti,
anche nei giorni di festa, continuano a lavorare per garantire sicurezza,
assistenza e i servizi essenziali nella nostra regione".
L'Aquila, 15 agosto 2026
Uffucio stampa