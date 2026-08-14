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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – spiagge e accesso alla battigia: garantire il libero transito

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - SPIAGGE E ACCESSO ALLA BATTIGIA, COMUNE E CAPITANERIA DI PORTO:

"GARANTIRE IL LIBERO TRANSITO NEL RISPETTO DELLE REGOLE"

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute nei giorni scorsi in merito all'accesso alle spiagge e, in particolare, alla possibilità di transitare sulla battigia con cani al guinzaglio in corrispondenza degli stabilimenti balneari, la consigliera comunale delegata alla Tutela e al Benessere degli Animali, Silvia Russo Frattasi, ha avviato un'interlocuzione con la Capitaneria di Porto di Bari, guidata dal Contrammiraglio Donato De Carolis.

Dal confronto con le Sezioni Demanio e Polizia Marittima della Capitaneria di Porto di Bari è emersa la volontà comune di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni vigenti e, soprattutto, una chiara distinzione tra le aree oggetto di concessione balneare e la battigia, rispetto alla quale deve essere garantito il libero transito.

"Il Comune di Bari non ha introdotto ulteriori limitazioni al transito dei cani al guinzaglio sulla battigia – dichiara Silvia Russo Frattasi –. È importante distinguere il diritto del concessionario di disciplinare l'accesso degli animali all'interno dell'area affidata in concessione dal diritto dei cittadini di transitare lungo la battigia secondo quanto previsto dalla normativa. Le numerose segnalazioni ricevute in questi giorni hanno reso necessario un confronto con la Capitaneria di Porto proprio per fornire indicazioni chiare ed evitare interpretazioni differenti. L'obiettivo non è creare contrapposizioni tra cittadini e gestori degli stabilimenti, ma fare chiarezza e garantire che le regole siano conosciute e rispettate da tutti. Ringrazio il Contrammiraglio De Carolis e la Capitaneria di Porto per la disponibilità e per la collaborazione immediatamente assicurata".

"In Puglia, la presenza di un cane condotto al guinzaglio sulla battigia non determina, di per sé, un divieto di transito – chiarisce il Contrammiraglio Donato De Carolis –. La normativa regionale tutela il libero e gratuito accesso alla battigia e il relativo transito, anche in corrispondenza degli stabilimenti balneari. Eventuali limitazioni alla presenza degli animali devono trovare fondamento in specifiche disposizioni normative o in provvedimenti legittimamente adottati e adeguatamente resi conoscibili. Il concessionario, pertanto, non può impedire il semplice transito sulla battigia sulla base di un divieto autonomamente imposto. La Capitaneria di Porto, nell'ambito delle proprie competenze, continuerà a vigilare sul corretto utilizzo del demanio marittimo, verificando il rispetto delle regole da parte di utenti, concessionari e gestori. L'obiettivo è garantire una fruizione ordinata e rispettosa del litorale, assicurando al contempo il diritto di accesso e transito e il rispetto delle specifiche disposizioni previste per le aree in concessione".

(AGENPARL)
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