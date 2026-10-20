Close Menu
Trending
martedì 20 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 9.00 seduta congiunta di Quarta e Sesta Commissione Consiliare

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - La seduta potrà essere seguita in diretta streaming
Livorno, 20 ottobre 2026 – La Quarta Commissione Consiliare (Assetto del territorio) e la Sesta Commissione (Vivibilità urbana) sono state convocate in seduta congiunta, dal presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso, per giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 9.00 per discutere il seguente ordine del giorno:
La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.
Quarta Commissione Consiliare "Assetto del territorio"
Altri componenti: Giulia Guarnieri, Piero Tomei, Irene Sassetti, Giorgio Pacini (Partito Democratico); Alessandro Guarducci (Lista Guarducci); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare); Andrea Morini (Primo Polo per Livorno). 
Sesta Commissione Consiliare "Vivibilità urbana"
Vice Presidenti: Eleonora Agostinelli (Partito Democratico), Alessandro Guarducci (Lista Guarducci)
Altri componenti: Valerio Ferretti, Francesca Cecchi (Partito Democratico); Arianna Terreni (Lista Civica); Alessandro Perini (Fratelli d'Italia); Daniele Esposito (Movimento Cinque Stelle); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare); Andrea Morini (Primo Polo per Livorno).
I Presidenti dei Gruppi consiliari fanno parte delle Commissioni consiliari permanenti e della Commissione Speciale senza diritto di voto a norma dell'art. 16, co.5, del Regolamento del Consiglio Comunale; qualora nelle Commissioni consiliari non vi sia rappresentanza di un gruppo, si applica l'art. 16 ter, co. 1, per cui i Presidenti dei Gruppi consiliari partecipano di diritto alle Commissioni con facoltà di parola e con voto limitato ai casi in cui il gruppo non sia altrimenti rappresentato in seno alla Commissione.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl