Giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 9.00 seduta congiunta di Quarta e Sesta Commissione Consiliare

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - La seduta potrà essere seguita in diretta streaming
Livorno, 20 ottobre 2026 – La Quarta Commissione Consiliare (Assetto del territorio) e la Sesta Commissione (Vivibilità urbana) sono state convocate in seduta congiunta, dal presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso, per giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 9.00 per discutere il seguente ordine del giorno:
La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.
Quarta Commissione Consiliare "Assetto del territorio"
Altri componenti: Giulia Guarnieri, Piero Tomei, Irene Sassetti, Giorgio Pacini (Partito Democratico); Alessandro Guarducci (Lista Guarducci); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare); Andrea Morini (Primo Polo per Livorno).
Sesta Commissione Consiliare "Vivibilità urbana"
Vice Presidenti: Eleonora Agostinelli (Partito Democratico), Alessandro Guarducci (Lista Guarducci)
Altri componenti: Valerio Ferretti, Francesca Cecchi (Partito Democratico); Arianna Terreni (Lista Civica); Alessandro Perini (Fratelli d'Italia); Daniele Esposito (Movimento Cinque Stelle); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare); Andrea Morini (Primo Polo per Livorno).
I Presidenti dei Gruppi consiliari fanno parte delle Commissioni consiliari permanenti e della Commissione Speciale senza diritto di voto a norma dell'art. 16, co.5, del Regolamento del Consiglio Comunale; qualora nelle Commissioni consiliari non vi sia rappresentanza di un gruppo, si applica l'art. 16 ter, co. 1, per cui i Presidenti dei Gruppi consiliari partecipano di diritto alle Commissioni con facoltà di parola e con voto limitato ai casi in cui il gruppo non sia altrimenti rappresentato in seno alla Commissione.
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