(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Gibiino: Italia prima nell’Ue per presenze, 535,5 mln nel 2025.
Turismo, Istat: L’Italia si conferma una delle principali destinazioni turistiche europee e
conquista nel 2025 il primo posto nell’Unione europea per numero di presenze
nelle strutture ricettive, superando Spagna e Francia. È quanto emerge
dall’audizione, riferisce l’on. Vincenzo Gibiino componente del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, del presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, sul Documento
programmatico di finanza pubblica 2026 davanti alle Commissioni Bilancio di
Camera e Senato. Ottimo l’incessante lavoro del Dipartimento Turismo guidato dal suo responsabile nazionale on. @gianlucacaramanna . Nel 2025 le strutture ricettive italiane hanno registrato 160,8
milioni di arrivi, in aumento del 7,7% rispetto al 2024, e 535,5 milioni di
presenze, con una crescita del 6%. A sostenere l’espansione è soprattutto la
domanda internazionale, con le presenze straniere aumentate dell’8%, contro il
+3,5% della componente residente. La quota dei pernottamenti stranieri ha
raggiunto il 56,3% del totale. Il risultato colloca l’Italia davanti alla
Spagna, che nel 2025 ha registrato 512,9 milioni di presenze, e alla Francia,
con 471,7 milioni. Nel 2019 il Paese occupava invece il quarto posto nell’Unione
europea, dopo Spagna, Francia e Germania. La quota italiana sul totale delle
presenze turistiche europee è salita dal 15,2% del 2019 al 17% del 2025, mentre
quella relativa alla clientela straniera è passata dal 16,2% al 19,6%. Secondo
l’Istat, all’Italia si deve oltre un terzo dell’aumento delle presenze
registrato nell’Ue rispetto al 2019 e quasi la metà della crescita della
clientela straniera. #istat #turismo @fratelliditalia https://www.instagram.com/p/Detej1TuL7s/?obrf=NW1oeDVoaGYxdG9u