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Politica Interna

Sicurezza, Zoffili (Lega): 500 militari in strada Milano, risposta Governo immediata per fermare maranza

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Roma, 19 ott. – "Le richieste della Lega per fermare le devastazioni delle nostre città sono state accolte e grazie al nostro appello arriveranno 500 militari a Milano, dove negli ultimi due giorni si sono registrati più danni in assoluto. Guardiamo con grande soddisfazione al consiglio dei ministri di domani, quando la misura sarà inserita in un decreto legge così come deciso oggi nel vertice a Palazzo Chigi. Uomini e donne che andranno ad affiancare i militari già impegnati nell'operazione Strade Sicure per dare un segnale forte a chi in questi giorni ha messo a ferro e fuoco le piazze del nostro Paese, distruggendo qualsiasi cosa e aggredendo le nostre Forze dell'Ordine a cui ribadiamo il nostro sostegno e la nostra riconoscenza. È una misura che avevo già richiesto questa estate dopo i gravissimi episodi di violenza in Val di Susa e a Bologna e sono certo che darà un grosso aiuto ai nostri uomini in divisa che con coraggio e dedizione sono al lavoro per riportare ordine e legalità dove criminali e teppisti sfruttano l'onda del dissenso per creare disordini e violenze. Sulla sicurezza la Lega lo dice chiaramente da sempre: mai un passo indietro. Il ministro Salvini fermerà anche i maranza, così come ha già fatto con l'immigrazione clandestina e incontrollata".

(AGENPARL)
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