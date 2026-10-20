Agenzia nr. 1804 – Case e Ospedali di Comunità, Spaccavento: “Abbiamo il report delle strutture. Ora completare i cantieri e garantire il personale per farli funzionare

Direttore Responsabile: Laura Sutto

"Adesso abbiamo finalmente una fotografia puntuale, struttura per struttura, dello stato di attuazione delle Case e degli Ospedali di Comunità. È da questi dati che dobbiamo partire: verificare i ritardi, accelerare dove è possibile e soprattutto assicurarci che agli edifici corrispondano personale e servizi reali per i cittadini".

Lo dichiara Felice Spaccavento, presidente della III Commissione Sanità del Consiglio regionale, dopo l'acquisizione del report regionale sullo stato di attuazione della Missione 6 Salute del PNRR al 30 settembre.

Il quadro registra 85 Case della Comunità già a target, su un target rimodulato di 92, con altre 48 attivazioni previste entro dicembre e 27 interventi differiti al 2027. Per gli Ospedali di Comunità, invece, sono 8 le strutture a target, altre 21 sono previste entro la fine dell'anno e 14 che saranno completate nel 2027.

"Sugli Ospedali di Comunità emerge però con particolare evidenza il problema del personale: otto strutture hanno già lavori e allestimenti ultimati ma non possono essere attivate perché mancano le professionalità necessarie, sei nell'ASL Foggia e due nell'ASL Taranto. Questo dimostra che il PNRR non può fermarsi ai muri".