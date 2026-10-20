Potenziare l’alta velocità ferroviaria per rafforzare coesione e competitività

- Finanziamenti adeguati nel prossimo bilancio a lungo termine dell’UE
- Biglietti a prezzi accessibili e maggiore trasparenza
- Il settore ferroviario dell’UE impiega oltre 1,3 milioni di persone nella produzione, costruzione, manutenzione e gestione del settore ferroviario dell’UE
- Il trasporto ferroviario favorisce la mobilità sostenibile, la neutralità climatica e l’autonomia strategica dell’UE
(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Martedì, il Parlamento ha approvato le sue raccomandazioni per accelerare lo sviluppo dei collegamenti ferroviari ad alta velocità nell’UE al fine di rafforzare la coesione territoriale.
In risposta al piano d’azione della Commissione, gli eurodeputati hanno adottato con 558 voti favorevoli, 23 contrari e 73 astensioni una risoluzione dove chiedono una rete ferroviaria europea ad alta velocità, interoperabile, innovativa, accessibile e intermodale, capace di offrire benefici concreti ai cittadini e garantire un uso efficace degli investimenti pubblici.
Migliorare i collegamenti tra città e regioni
I deputati vogliono che i treni ad alta velocità colleghino non solo le capitali dell’UE, ma anche i principali centri urbani di tutte le regioni europee e dei paesi vicini, attraverso servizi diretti e collegamenti efficaci. Ciò contribuirebbe a ridurre le disparità territoriali e a migliorare i collegamenti con le regioni periferiche e meno sviluppate, affermano.
La risoluzione chiede inoltre di completare la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e individuare i collegamenti mancanti, le tratte abbandonate o poco servite e i collegamenti transfrontalieri con elevato valore aggiunto.
Finanziamenti adeguati, prevedibili e a lungo termine
I deputati chiedono di sfruttare appieno i fondi UE esistenti e futuri per sviluppare la rete ferroviaria ad alta velocità. Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 dovrebbe garantire finanziamenti adeguati, rafforzando il meccanismo per collegare l’Europa (CEF) e sostenendo gli investimenti attraverso i piani nazionali.
Biglietti ferroviari accessibili e prezzi trasparenti
Il Parlamento sostiene che i servizi ferroviari accessibili e a prezzi contenuti sono essenziali per garantire pari opportunità di mobilità in tutta l’UE. Invitano quindi gli Stati membri e gli operatori ferroviari a rendere più convenienti i biglietti dei treni ad alta velocità attraverso tariffe accessibili, riduzioni e abbonamenti adeguati.
I deputati chiedono inoltre maggiore trasparenza nella determinazione dei prezzi e sostengono i lavori legislativi in corso sul pacchetto della Commissione sui passeggeri, che dovrebbe garantire offerte ferroviarie interoperabili, visibili, accessibili e facilmente comparabili.
Dichiarazione
Il relatore Vicent Marzà Ibáñez (Verdi/ALE, ES) ha dichiarato: “Un collegamento ferroviario ad alta velocità tra le principali città europee consentirà di trasferire una quota significativa degli spostamenti dei passeggeri dall’aereo al treno. Si tratta di un elemento fondamentale per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili, creare posti di lavoro dignitosi e rafforzare in modo significativo la nostra autonomia strategica. A tal fine sono necessari investimenti adeguati in tutta l’UE, anche attraverso l’emissione di obbligazioni verdi per il settore ferroviario, che non devono però andare a discapito dei servizi ferroviari regionali e dei treni pendolari utilizzati quotidianamente dai cittadini.