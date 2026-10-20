Sicurezza. Malaguti (Fdi): Ziello si confonde, Meloni mai in affanno

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - "Edoardo Ziello capogruppo di Futuro Nazionale alla Camera afferma che Giorgia Meloni sul tema sicurezza, in relazione agli ultimi disordini nelle principali piazze del paese, sarebbe in 'affanno' nell'inseguire Vannacci. Peccato che Giorgia Meloni con tutto quello di cui si occupa in affanno non lo sia mai stata. Forse il capogruppo di Futuro Nazionale si è confuso con uno dei filmati in costume che vengono diffusi". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Malaguti.
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