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Politica Interna

Turismo, Giovine (FDI): Da Santanchè a Mazzi Italia raccoglie frutti ottimo lavoro

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "L'estate da record del turismo italiano dimostra che il lavoro avviato negli ultimi anni dal Ministero del Turismo sta producendo risultati concreti. Prima con il ministro Daniela Santanchè, che ha impresso una forte spinta alla promozione dell'Italia, alla digitalizzazione e alla destagionalizzazione, e oggi con il ministro Gianmarco Mazzi, prosegue un'azione fondata su una precisa strategia di crescita. I dati di luglio con oltre 4 milioni di presenze e un milione di arrivi in più rispetto allo stesso mese del 2025, insieme alla crescita del primo semestre, sono la migliore risposta a chi continua a descrivere un settore in difficoltà. Anche il dato sulla saturazione delle strutture ricettive è significativo: l'Italia supera Spagna e Francia proprio nel cuore della stagione. È il risultato di una politica che ha puntato sulla competitività, sulla sicurezza, sulla valorizzazione dei territori e sulla capacità di attrarre visitatori durante tutto l'anno. Il turismo è una delle grandi leve dell'economia italiana e questo Governo lo ha compreso e lo sta dimostrando con i fatti".

(AGENPARL)
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