ESPLOSIONE A COLLEFERRO, BARBERA (PRC): “PERICOLO COSTANTE SUL TERRITORIO, SUBITO ISPEZIONI SEVESO E TAVOLO PER LA RICONVERSIONE CIVILE

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - SUBITO ISPEZIONI SEVESO E TAVOLO PER LA RICONVERSIONE CIVILE"*
"La deflagrazione che ha squarciato il reparto pressatura polveri della
KNDS Ammo Italy di Colleferro, l'ex Simmel Difesa, non è una tragica
fatalità, ma il drammatico e prevedibile tributo che il territorio continua
a pagare all'economia di guerra. Mentre la politica e i governi europei
celebrano l'aumento della spesa militare e finanziano le commesse dei
colossi bellici, nei reparti ad alto rischio i lavoratori continuano a
mettere a repentaglio la propria vita per produrre strumenti di morte".
Lo dichiara in una nota Giovanni Barbera, segretario della Federazione di
Roma, Castelli e Litoranea di Rifondazione Comunista e membro della
Direzione Nazionale del partito.
"Colleferro ha già vissuto il dramma del 2007 con il sacrificio del giovane
operaio Roberto Pignalberi e il ferimento di altri tredici lavoratori. Il
fatto che a distanza di anni ci si ritrovi a tremare per una nuova
esplosione dimostra l'incompatibilità strutturale tra la produzione
intensiva di munizionamento pesante e la sicurezza dei lavoratori e delle
comunità locali. Non possiamo tollerare che le pressioni della corsa al
riarmo rischino di tradursi in ritmi di lavoro esasperati e in un
allentamento delle tutele nei siti industriali a elevata pericolosità.
Esprimiamo la nostra vicinanza ai lavoratori coinvolti, alle loro famiglie
e ai soccorritori. Ma il cordoglio non basta: servono azioni immediate e
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