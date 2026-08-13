(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Le esplosioni avvenute poco fa a Colleferro all'interno nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, fortunatamente senza conseguenze per la vita delle lavoratici e dei lavoratori, ma che hanno spaventato e allarmato numerosi cittadini e cittadine, mostrano il bisogno di tenere alta l'attenzione sulla tutela del posto di lavoro e sulla salvaguardia dei territori, ma impongono anche una riflessione non più rinviabile sulla sicurezza degli impianti industriali legati alla produzione del materiale bellico utile ad assecondare la furia bellicista di questo governo. Questa riflessione, infatti, non riguarda solo Colleferro, ma anche il vicino ex stabilimento Winchester di Anagni che ha le medesime finalità. Non si può accettare che in territori come questi, che soffrono già una storica emergenza ambientale, si aggiunga una nuova dimensione di rischio militare. Ci sono forti timori per lo sviluppo dell'industria parabellica della Valle del Sacco e più in generale sarebbe ora che il governo Meloni ponesse fine a questa transizione verde-militare che sta trascinando il Paese in un clima da pre guerra. La buona politica non può nascondersi dietro la codardia o l'ignavia, deve agire preventivamente affinché certe tragedie non accadano mai.
COLLEFERRO, FONTANA (M5S): FURIA BELLICISTA NON ALLENTI ATTENZIONE SU SICUREZZA SUL LAVORO E PER I TERRITORI
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