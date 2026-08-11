Polizia Locale, stretta sul commercio abusivo al Lido: recuperati 50 articoli

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - In piena stagione balneare proseguono al Lido di Venezia i controlli della Polizia Locale per il contrasto al commercio abusivo lungo il litorale. Le pattuglie sono impegnate con servizi mirati sulle spiagge e nelle aree protette, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal fenomeno.
L'operazione condotta oggi ha visto anche l'impiego dei quad per il pattugliamento dell'arenile e delle zone sabbiose, permettendo agli operatori di raggiungere e monitorare anche le aree più difficilmente accessibili, già interessate da precedenti interventi.
L'intervento si inserisce nel più ampio piano di controlli intensificati avviato fin dall'inizio della stagione balneare e che ha già interessato diverse aree del litorale. L'attività si è concentrata in particolare nei punti maggiormente esposti al fenomeno, tra cui la spiaggia libera in prossimità dell'Ospedale al Mare e i nascondigli individuati all'interno della pineta.
I servizi proseguiranno lungo il litorale con l'obiettivo di contrastare il commercio irregolare, garantire il rispetto delle regole, tutelare il decoro delle spiagge e assicurare la sicurezza di cittadini e frequentatori.
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Venezia, 11 agosto 2026
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