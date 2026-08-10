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Politica Interna

TURISMO, MAZZI: “LAGO DI GARDA DA RECORD CON 28 MILIONI DI PRESENZE”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - “Sono legato a questo territorio. Ho passato molte delle mie vacanze proprio qua sul lago di Garda, che amo molto e che, tra l’altro, tocca tre regioni: il Veneto, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Con 28 milioni di presenze all’anno è forse la località più turistica in assoluto d’Italia ed è proprio la zona che consente al Veneto di essere la regione più turistica d’Italia. È un territorio che ha delle particolarità molto interessanti, come la coltivazione degli ulivi e dei limoni a fini commerciali, che viene fatta in particolare a Riva del Garda e a Limone. Ecco è il territorio più a Nord del pianeta dove viene fatta questo tipo di coltura. Poi io amo anche molto la montagna. Da qua, in meno di in un’ora e mezza, si arriva in zone di montagna meravigliose tra cui l’Alpe di Siusi” lo ha detto il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a “Bar Italia”.”Sono legato a questo territorio. Ho passato molte delle mie vacanze proprio qua sul lago di Garda, che amo molto e che, tra l’altro, tocca tre regioni: il Veneto, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Con 28 milioni di presenze all’anno è forse la località più turistica in assoluto d’Italia ed è proprio la zona che consente al Veneto di essere la regione più turistica d’Italia. È un territorio che ha delle particolarità molto interessanti, come la coltivazione degli ulivi e dei limoni a fini commerciali, che viene fatta in particolare a Riva del Garda e a Limone. Ecco è il territorio più a Nord del pianeta dove viene fatta questo tipo di coltura. Poi io amo anche molto la montagna. Da qua, in meno di in un’ora e mezza, si arriva in zone di montagna meravigliose tra cui l’Alpe di Siusi” lo ha detto il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a “Bar Italia” a Torre del Benaco (Verona).

ll Ministro ha poi aggiunto che sosterrà la candidatura a patrimonio dell’UNESCO di Monte Baldo e di Bardolino a Capitale della Cultura 2029.

(AGENPARL)
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