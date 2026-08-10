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Politica Interna

Immigrazione. Ruspandini (Fdi): Meloni continua a fare proseliti, per lei parlano i fatti

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - "Il modello Meloni sull'immigrazione continua a fare proseliti. Ora tocca alla leader socialdemocratica della Danimarca parlare lo stesso linguaggio del nostro presidente del Consiglio in materia di immigrazione, di tutela delle nostre radici cristiane europee, di sicurezza. Per conto del governo italiano, del resto, ci sono i numeri e le azioni politiche: il calo degli sbarchi e la bontà dell'utilizzo di un centro in Albania, cioè in un paese terzo. Alla sinistra lasciamo la difesa d'ufficio di Sanchez e delle sue politiche migratorie sciagurate che non fanno il bene né della Spagna né dell'Europa intera". Lo ha detto il vicepresidente dei deputati di Fratelli d'Italia Massimo Ruspandini.

(AGENPARL)
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