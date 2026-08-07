Comunicato Stampa 1420/2026 Presentato il quadro vendemmiale durante il secondo incontro del Trittico Vitivinicolo alla presenza dell’assessore Bond: produzione regionale sui livelli del 2025 e buona qualità delle uve, nonostante le carenze idriche diffuse

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
(AVN) – Legnaro (PD), 7 agosto 2026
Tra caldo anomalo e stress idrico, la viticoltura regionale resiste: la vendemmia 2026 in Veneto si prospetta sui quantitativi dello scorso anno, seppur con qualche ribasso localizzato.
È quanto emerso dal secondo incontro della 52° edizione del Trittico Vitivinicolo Veneto, tenutosi questa mattina, venerdì 7 agosto, in modalità online, con la partecipazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura Dario Bond e del direttore di Veneto Agricoltura Federico Caner.
"Nonostante le elevate temperature, la diffusa carenza idrica e l'anticipo della raccolta – ha dichiarato l'Assessore all'Agricoltura del Veneto, Dario Bond -, la vendemmia 2026 si conferma sostanzialmente sui livelli dello scorso anno, con una qualità delle uve prevista da buona a ottima. È un risultato che premia la capacità di adattamento delle aziende vitivinicole venete e conferma la solidità di un comparto che rappresenta una delle principali eccellenze dell'agricoltura regionale".
"I dati emersi evidenziano anche quanto sia strategico continuare ad investire nella gestione della risorsa idrica, nell'innovazione e nel trasferimento delle conoscenze alle imprese, per rafforzare la resilienza del settore di fronte agli effetti del cambiamento climatico – ha concluso Bond -. La collaborazione tra Regione del Veneto, Veneto Agricoltura, CREA e ARPAV rappresenta un valore fondamentale per mettere a disposizione del comparto strumenti, analisi e competenze utili a sostenere la competitività delle nostre produzioni".
"Il secondo incontro del Trittico Vitivinicolo, dedicato alle previsioni sulla vendemmia 2026 – ha commentato il direttore di Veneto Agricoltura, Federico Caner – si inserisce in un percorso di approfondimento che, partendo dal Veneto, ha esteso l'analisi alle principali aree vitivinicole italiane, fino ai più significativi contesti produttivi di Francia e Spagna. Un'occasione di confronto qualificato per analizzare le prospettive del comparto vitivinicolo e le sfide che attendono, più in generale, il settore agricolo".
"Appuntamenti di questo tipo – ha poi specificato – confermano come la sostenibilità, insieme al trasferimento delle conoscenze generate dalla ricerca e dall'innovazione tecnologica, costituiscano un fattore strategico per rafforzare la competitività delle imprese agricole. Mettere a disposizione del sistema produttivo competenze, dati e strumenti operativi significa accompagnare le aziende in un contesto in continua evoluzione, favorendone la capacità di innovare, adattarsi ai cambiamenti e competere con sempre maggiore efficacia sui mercati nazionali e internazionali".
Le stime del Veneto, presentate durante l'incontro e contenute nel report previsionale sulla vendemmia 2026 redatto dall'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura, evidenziano la tenuta dei vitigni regionali, nonostante un'annata fin troppo asciutta dal punto di vista climatico: rispetto al 2025, quando sono stati raccolti circa 14,7 milioni quintali di uva, la produzione regionale è attesa stabile o in lieve diminuzione.
Nel 2026, infatti, le elevate temperature e la siccità hanno giocato un ruolo decisivo, causando, oltre che l'inizio anticipato della vendemmia, anche un diffuso stress idrico, che ha influenzato in maniera negativa le rese, parzialmente compensate dal lieve incremento delle superfici entrate in produzione (+0,5%).
In questo contesto, segnato meteorologicamente pure da eventi grandinigeni intensi ma comunque circoscritti, emerge un quadro piuttosto articolato, con differenze significative tra una provincia e l'altra.
Padova e Rovigo, grazie alla considerevole disponibilità di irrigazione, risultano le meno intaccate dagli stress idrici e stimano produzioni in linea con quelle del 2025 o in leggera crescita, con incrementi fino al 10% per alcune varietà (Merlot e Chardonnay su tutte).
Anche Venezia sembra aver ben sopportato le conseguenze del caldo estremo, che ha determinato riduzioni tra l'1 e il 3% per Pinot Grigio e Chardonnay, controbilanciate però dalle risalite di Merlot e Cabernet (+3%).
Alzando lo sguardo a Belluno, le proiezioni, su cui pesano alcune massicce grandinate, lasciano intravedere soltanto un -1%, ma i ribassi più significativi toccano a Treviso, Vicenza e Verona, dove si prevedono diminuzioni comprese mediamente tra il 5% e il 10%, con punte del 10-12% per le principali varietà rosse veronesi (Corvina, Corvinone e Rondinella), particolarmente sensibili agli effetti della carenza idrica.
Più uniforme, invece, la situazione sul versante fitosanitario, positiva in tutto il Veneto: anche se flavescenza dorata e mal dell'esca hanno dato qualche grattacapo, la ridotta piovosità ha limitato la diffusione di peronospora e oidio, motivo per cui la qualità delle uve è prevista ovunque da buona a ottima.
Il secondo incontro del Trittico ha poi preso in esame i contesti vitivinicoli delle altre regioni del Nord-Est, in cui gli aumenti produttivi appaiano una costante per la prossima vendemmia: incrementi tra il 5 e il 10% per i vigneti irrigui del Friuli Venezia Giulia, tra il 7 e l'8% per il Trentino e tra il 6 e il 7% per la Provincia Autonoma di Bolzano.
Il confronto con le restanti regioni vitivinicole d'Italia e con i contesti produttivi di Francia e Spagna è stato invece affidato a una proiezione video dei contributi forniti dagli esperti delle zone vinicole in questione, da cui sono affiorate stime e proiezioni diversificate a seconda delle specificità vissute dalle singole aree geografiche.
Molte le differenze, sì, ma due fattori ad accomunarle tutte: il grande caldo e l'inizio fortemente anticipato della vendemmia, proprio come in Veneto.
Ai seguenti link sono disponibili le slide presentate e il report: – Slide: Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Avisp – II INCONTRO TRITTICO VITIVINICOLO 2026
Report:
Comunicato (AGRICOLTURA)
AGENZIA VENETO NOTIZIE