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Comunicato Stampa 1416/2026 Domani Giorno del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo. Stefani, “La riconoscenza verso gli emigrati veneti impone di dare risposte ai giovani

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

(AVN) – Venezia,7 agosto 2026
 
"Nel giorno dedicato al sacrificio del lavoro italiano nel mondo, verremo meno alla riconoscenza verso le migliaia e migliaia di uomini e donne del Veneto che nei secoli sono stati costretti ad emigrare, se non ci impegnassimo affinché questa regione diventi sempre più luogo di opportunità per i giovani. Oggi, diversamente dai tempi dei nostri nonni e nonostante una narrazione spesso negativa, la nostra è una terra che ha tutte le carte in regola perché i migliori talenti possano realizzare il loro futuro e trovare risposte alle loro aspettative. Questa ricorrenza, quindi, diventa l'occasione per ribadire che continueremo il lavoro del tavolo di coordinamento tra Regione e Università, finalizzeremo un 'piano casa' adeguato e metteremo a sistema tutte le iniziative per creare sempre nuove condizioni che convincano i ragazzi a restare".
"Ogni anno l'8 agosto rappresenta una ferita viva, che ricorda quale contributo di dolore abbia pagato il Veneto – sottolinea Stefani -. A Marcinelle, tra i morti si contarono 5 nostri concittadini Veneti. Oltre alla memoria delle condizioni di lavoro disumane, oggi sembra incredibile solo pensare che le persone impiegate in miniera fossero considerate soltanto braccia da fatica, in base ad accordi internazionali che, con freddezza matematica, subordinavano al reclutamento di ognuno di loro l'invio di una quantità equivalente di sacchi di carbone all'Italia. Sia chiaro: se oggi il Veneto è uno dei poli produttivi più rilevanti a livello internazionale, lo deve anche a quel sacrificio e a quello di tantissimi altri che hanno lasciato casa e affetti per lavorare in tutto il mondo".
"In ogni Paese che hanno raggiunto, i Veneti si sono rimboccati le maniche e soprattutto hanno visto apprezzato il loro lavoro a beneficio della nazione che li ospitava – prosegue Stefani -. Oggi, ovunque nel mondo, ancora esistono orgogliose e radicate comunità venete, come nel Rio Grande do Sul in Brasile o in Australia dove, diversi discendenti hanno raggiunto la guida di amministrazioni locali, o anche nella vicina Svizzera, dove è vivo il ricordo di un'altra grande tragedia, a Mattmark nel 1965, in cui trovarono la morte 17 lavoratori bellunesi. Onoriamo, quindi, con riconoscenza, l'impegno di tutti quelli che hanno cercato risposte altrove quando, nella nostra terra, sembravano non essercene. Giovani e famiglie che spesso hanno pagato il prezzo più alto per il riscatto economico e sociale, ma che portano nel cuore le loro origini e la loro identità".

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