Al via l’indagine di mercato per la gestione del Laboratorio di Ecologia Urbana Enrico Corti – Comunicato stampa

Gli operatori economici interessati hanno tempo fino al 7 settembre alle ore 12 per inviare la manifestazione di interesse

Tutti gli operatori economici interessati hanno tempo fino alle ore 12:00 del 7 settembre 2026 per inviare la propria manifestazione d'interesse. La procedura si svolgerà interamente online attraverso la piattaforma di gare telematiche "Appalti&Contratti" del Comune.

Istituito dalla Giunta comunale, il Laboratorio "Enrico Corti" nasce come uno strumento innovativo per monitorare e stimolare i processi di rigenerazione urbana a Cagliari. L'obiettivo principale è fare da ponte tra la pianificazione urbanistica e la programmazione delle risorse, permettendo a cittadini e associazioni di conoscere le trasformazioni della città e contribuire attivamente alla sua cura.

Il polo si propone come un luogo aperto al confronto, all'inclusione e alla crescita sostenibile. Chi si aggiudicherà la gestione del servizio si occuperà di animare questo spazio attivando collaborazioni, tirocini, protocolli d'intesa e partnership scientifiche. Tra le attività previste ci sono l'organizzazione di mostre, seminari, iniziative pubbliche e percorsi partecipativi, anche in rete con altre istituzioni e agenzie urbane sia italiane che europee.

I dettagli sul servizio, l'avviso pubblico e i modelli digitali da compilare per presentare la candidatura sono consultabili e scaricabili direttamente dal sito Appalti & Contratti del Comune di Cagliari

Link alla piattaforma:

Con preghiera di diffusione