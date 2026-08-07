Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

INAUGURATA IERI AD ANGUILLARA LA PIAZZAOLA BELVEDERE “LA SEDIA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - È stata inaugurata ieri, nel comune di Anguillara, la Piazzola belvedere, "La Sedia" lungo la strada circumlacuale Provinciale 11b. Si tratta di uno dei punti di affaccio sul lago, che rientra nell'area protetta del Parco, per il quale è stata rifatta la pavimentazione realizzata con il selciato, si è posizionato il guard rail e sono state installate panchine e cestini dei rifiuti.
Il Consorzio Lago di Bracciano dal 2009, grazie ad un contributo dell'allora Provincia e dell'attuale Città metropolitana di Roma (la quale ha concesso un contributo straordinario destinato ad un piano triennale di manutenzione del verde, pulizia e manutenzione ordinaria dei punti di affaccio) ha portato avanti un'opera di riqualificazione e messa in sicurezza dei punti di affaccio che nel territorio rappresentano una risorsa preziosa sia per il turismo sia per gli abitanti della zona.
Dopo la piazzola "La sedia" altre opere di ripristino riguarderanno nei prossimi mesi la piazzola "La Boricella" nel Comune di Anguillara Sabazia.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl