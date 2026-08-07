Pirri, l’ex scuola di via Santa Maria Goretti rinasce come casa dei giovani e delle famiglie – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Pubblicato l'avviso del Comune di Cagliari per trasformare lo storico spazio in un Centro di Quartiere innovativo, sul modello già avviato a Sant'Elia. C'è tempo fino all'8 settembre per le candidature del Terzo Settore
L'idea alla base dell'intervento supera il vecchio concetto di ristrutturazione edilizia o di semplice centro aggregativo. L'obiettivo è creare un vero e proprio "presidio sociale di prossimità": uno spazio sicuro, aperto e stimolante per la fascia d'età tra i 5 e i 21 anni. Al suo interno non ci si limiterà a fare attività ricreative, ma si farà ascolto attivo, supporto educativo e inclusione, aiutando i giovani a ritrovare spazi di socialità e partecipazione in un momento storico segnato da forti crisi relazionali e disagio giovanile.
Gli Enti del Terzo Settore interessati a co-progettare questo nuovo spazio di comunità avranno tempo fino all'8 settembre 2026 per presentare le proprie proposte progettuali.
Il testo completo dell'avviso e i moduli di adesione sono reperibili sul sito ufficiale del Comune di Cagliari al link diretto:
comune.cagliari.it
Link all'Avviso:
Con preghiera di diffusione