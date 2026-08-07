Chiusure estive dell’Archivio Storico e delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Comunale – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Il servizio sarà sospeso nelle giornate del 14 e 17 agosto. Riprenderà martedì 18 agosto
Nelle giornate del 14 e 17 agosto, l'Archivio Storico e le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Comunale (MEM – Mediateca del Mediterraneo, Biblioteca di Pirri, Biblioteca Montevecchio, Biblioteca G. B. Tuveri e Bibliobus) resteranno chiuse al pubblico.
I servizi riprenderanno regolarmente a partire da martedì 18 agosto secondo i consueti orari di ogni struttura.
Con preghiera di diffusione