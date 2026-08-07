Murano, riaperto il Ponte Longo. Il sindaco Venturini: “Un momento molto atteso dai muranesi, torna percorribile un simbolo dell

Riaperto questa mattina il Ponte Longo "Lino Toffolo" di Murano. Dopo il completamento del restauro torna percorribile uno dei principali collegamenti pedonali dell'isola, utilizzato ogni giorno da residenti, lavoratori, studenti e visitatori.

Nelle scorse settimane il sindaco Simone Venturini aveva effettuato un sopralluogo per verificare l'avanzamento dell'opera e seguire gli ultimi passaggi del cantiere. In quell'occasione aveva sollecitato la collaborazione tra uffici comunali, Direzione lavori, imprese esecutrici e gestori delle reti affinché fossero portate a termine le attività necessarie alla restituzione del ponte alla città.

"Quello di oggi è un momento molto atteso dai muranesi – dichiara il sindaco Simone Venturini – Torna percorribile un simbolo dell'isola e un'infrastruttura essenziale per la vita quotidiana della comunità. Un'opera fondamentale viene riconsegnata ai cittadini profondamente rinnovata, con soluzioni capaci di garantirne affidabilità e durata nel tempo".

Il Ponte Longo, struttura metallica ottocentesca a campata unica con una luce di 33 metri, presentava un quadro avanzato di usura e corrosione. Le opere hanno riguardato il recupero degli elementi principali, la sostituzione del piano di calpestio e delle componenti secondarie di sostegno, oltre all'inserimento di una nuova struttura in acciaio destinata ad assorbire i carichi previsti dalle normative attuali.

Il progetto, finanziato per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro, ha compreso anche la revisione dei sistemi di ancoraggio e il riordino dei sottoservizi che attraversano il ponte. La nuova configurazione permetterà di raggiungere più agevolmente tubazioni e cavidotti durante i futuri controlli, semplificando le successive manutenzioni.

Il completamento dell'opera ha richiesto il contributo dei gestori e degli operatori impegnati sulle reti tecnologiche, tra i quali Veritas, Italgas, Open Fiber ed Edison, oltre al lavoro degli uffici comunali, della Direzione lavori e delle imprese esecutrici.

Avviato nel settembre 2024, il cantiere si è articolato inizialmente nella messa in luce e nello spostamento provvisorio delle condotte dell'acqua e del gas, dei collegamenti elettrici e telefonici, della fibra e dell'illuminazione pubblica. È seguito il recupero della struttura, mentre nelle ultime settimane sono state ultimate le pavimentazioni, le connessioni impiantistiche e le sistemazioni alle estremità del ponte.

Durante la chiusura l'attraversamento tra le due rive del Canal Grande di Murano è rimasto garantito da una passerella galleggiante provvisoria, larga 3,6 metri e lunga circa 40.

Nei prossimi giorni il ponte restaurato e la passerella provvisoria resteranno entrambi in funzione per consentire il completamento delle operazioni di cantiere. Seguiranno lo smontaggio delle strutture temporanee e il ripristino delle aree occupate. Fino alla conclusione di questa fase resteranno in vigore le limitazioni alla navigazione e alla sosta nell'area acquea interessata.

"Ringrazio tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera – conclude Venturini – Un ringraziamento particolare va ai residenti, ai lavoratori e alle attività economiche per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante questi mesi".

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Venezia, 7 agosto 2026

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