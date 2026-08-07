Università di Firenze e inclusione, il corso di laurea in Fisioterapia per studenti non vedenti e ipovedenti

Firenze, 7 agosto 2026

*Comunicato stampa*

non vedenti e ipovedenti*

*All'Ateneo fiorentino un percorso unico in Italia*

Mettersi a servizio del benessere altrui guidati da rigore scientifico e

Fisioterapia dell'Università di Firenze* che riserva annualmente 5 posti a

persone con disabilità visiva, attivando azioni specifiche volte a

supportare la partecipazione attiva alle lezioni e ai tirocini, alla stessa

stregua di tutti gli studenti iscritti.

Un'esperienza universitaria in piena autonomia è garantita da *UNIFI

Include* (vai alla pagina ), il

servizio dell'Ateneo che sviluppa strumenti e politiche per promuovere

accessibilità, equità e benessere nella comunità universitaria e definisce

con ogni studente un piano di supporto personalizzato tramite un patto di

supporto allo studio. Dai servizi di orientamento logistico tra le aule di

Careggi fino alla presenza di tutor didattici per la trascrizione delle

lezioni, Unifi assicura le migliori condizioni di studio e di crescita

professionale e così riesce ad offrire, unico caso in Italia, un corso

adeguato alle esigenze di studenti non vedenti e ipovedenti.

programmazione di tirocinio in rapporto alle specifiche necessità di questi

studenti e alle disponibilità delle strutture convenzionate, presso le

quali sono presenti tutor adeguatamente formati, in particolare presso

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, dove è attivo un progetto

specifico.

Inoltre, la *Biblioteca Biomedica*, parte del Sistema Bibliotecario di

Ateneo, offre servizi specifici (*vai alla pagina*

) per studenti con disabilità visiva,

mettendo a disposizione uno spazio e servizi dedicati, programmi di sintesi

vocale e video ingranditori.

ammissione c'è tempo fino alle 23 del 4 settembre 2026 ore 23 *(Vai al bando

al podcast