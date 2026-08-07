West Nile Virus, in corso gli interventi di disinfestazione al Cimitero di San Michele e all’Orto Botanico – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - In azione il Servizio Antinsetti della Città metropolitana di Cagliari: prescrizioni per i residenti delle zone limitrofe
Si ribadiscono le prescrizioni della Asl già comunicate: si raccomanda ai residenti nel raggio di 200 metri dai perimetri interessati di tenere le finestre e le porte chiuse durante l'intervento e nelle quattro ore successive e si invita la cittadinanza a evitare qualsiasi accumulo d'acqua stagnante nei vasi, sottovasi e giardini privati.
L'intervento rappresenta una misura preventiva a tutela della salute della comunità e rientra nelle attività di controllo programmate sul territorio.
Tutti gli aggiornamenti saranno tempestivamente diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune.
Con preghiera di pubblicazione