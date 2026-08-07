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Puglia

Agenzia nr. 1795 – Xylella, FdI: “Fatti concreti dal governo: con Coltiva Italia risorse un commissario e nuove misure per il rilancio del comparto agricolo

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto

Nota del presidente del gruppo di FdI, Paolo Pagliaro,  con i consiglieri Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Giampaolo Vietri

"Il Governo Meloni dimostra ancora una volta di credere nell'agricoltura italiana, sostenendo le imprese, il ricambio generazionale, l'innovazione e la tutela delle nostre produzioni e lo fa con piano da 1,2 miliardi di euro.

L'approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge Coltivaitalia rappresenta una risposta concreta a un settore che per troppo tempo ha atteso attenzioni reali e investimenti mirati.

Per la Puglia e per il Salento questo provvedimento ha un valore ancora più importante. Sono infatti previsti 300 milioni di euro per il contrasto alla Xylella e per il rilancio del patrimonio olivicolo, una misura attesa da anni che consentirà di affrontare con maggiore forza una delle emergenze più gravi che abbia colpito il nostro territorio.

(AGENPARL)
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