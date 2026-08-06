RUFFINO (AZ), MELONI HA NOSTALGIA DELL’ISTITUTO LUCE

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Dichiarazione dell'on. Daniela Ruffino (Azione):
Trovo di una gravità assoluta che fra i compiti assegnati alla
nascente Agenzia del Cinema siano previsti la tutela del patrimonio
culturale "e il rafforzamento dell'identità della Nazione". Non è ben
chiaro che cosa tutto questo significhi. Saranno forse finanziati film che
valorizzano l'immagine dell'Italia, la sua storia e le sue tradizioni?
Questo avveniva, negli anni Trenta del secolo scorso, e se ne occupava
l'Istituto Luce. Il cinema non dovrebbe essere il luogo della libertà
intellettuale e della creatività, della ricerca e della sperimentazione?
Con i criteri previsti dalla pdl sull'Agenzia del cinema, probabilmente non
sarebbe mai stato finanziato "I vitelloni" di Fellini o i film di Antonioni
e Visconti.