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Lazio

Raccolta rifiuti: approvata la memoria di giunta per garantire decoro e aumentare la raccolta differenziata

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - e aumentare la raccolta differenziata

È stata approvata oggi dalla Giunta comunale una memoria avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione del servizio sperimentale di raccolta dei rifiuti al fine di garantire il decoro urbano".

L'atto tiene insieme l'obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata – riducendo così l'impatto ambientale e i costi di gestione del servizio rifiuti – e quello di mantenere un adeguato livello di decoro urbano, necessario ad una città turistica come Anzio.

"I primi dati relativi ai rifiuti raccolti nel mese di luglio confermano un andamento positivo del nuovo servizio sperimentale sotto il profilo economico e ambientale – spiega l'assessore alle Politiche ambientali Luca Brignone – la percentuale di raccolta differenziata è salita al 63%, dato più alto mai registrato nella storia della città. I rifiuti indifferenziati, rispetto a luglio dello scorso anno sono diminuiti di 110 tonnellate, mentre quelli differenziati sono in aumento: organico + 70 tonnellate, vetro +1 tonnellata, carta + 5 tonnellate, Plastica – 3 tonnellate. Il risparmio stimato del costo di conferimento rispetto a luglio 2025 è di circa 35 mila euro. Tuttavia – conclude – ancora molti cittadini e molte attività commerciali continuano a produrre anche rifiuti indifferenziati e siamo consapevoli che questo crea diffusi problemi di decoro. I controlli e le relative sanzioni stanno continuando incessanti, ma al fine di garantire un adeguato livello di igiene urbana, occorre dare mandato agli Uffici, e di conseguenza al Gestore del servizio, di raccogliere, al bisogno, l'indifferenziato residuo che altrimenti andrebbe a creare un problema importante nel pieno della stagione estiva".

Anzio 6 agosto 2026

(AGENPARL)
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