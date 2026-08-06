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Veneto

Meteo: allerta gialla per rischio idrogeologico dal pomeriggio di giovedì 6 a venerdì 7 agosto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali dal pomeriggio di giovedì 6 alla giornata di venerdì 7 agosto.

L'allerta è stata diramata viste le previsioni emesse da Arpav che indicano instabilità dal pomeriggio/sera di oggi 6 agosto, con probabili rovesci o temporali sparsi a partire dalla montagna e in parziale estensione alla pianura, con possibilità generalmente contenuta di fenomeni intensi. Venerdì ancora tempo instabile con probabili rovesci e temporali.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Venezia invita i cittadini a seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo disponibile per il download ai seguenti link:

Al seguente link è possibile scaricare il materiale informativo sui fenomeni meteorologici prevedibili in funzione dell'allerta di protezione civile:

Venezia, 6 agosto 2026

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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;
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(AGENPARL)
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