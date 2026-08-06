Mestre, rinvenuto un pozzo-cisterna medievale in via San Pio X: modifiche alla viabilità da venerdì 7 agosto

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "L'Amministrazione sta collaborando con la Soprintendenza per consentire lo svolgimento degli approfondimenti necessari e valutare, sulla base delle indicazioni scientifiche, le eventuali modalità di conservazione e valorizzazione – commenta il sindaco Simone Venturini, che si è recato in sopralluogo sul luogo del ritrovamento – l'obiettivo è duplice, far luce sulla natura dei reperti e allo stesso tempo limitare per quanto possibile i disagi legati al cantiere".
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Venezia, 6 agosto 2026
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